GNR regista 59 infrações por campismo e caravanismo ilegal na Costa Vicentina

A Guarda Nacional Republicana realizou esta quinta-feira, uma ação de fiscalização ao campismo e caravanismo ilegal, na área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Segundo fonte da GNR, "nesta ação de fiscalização foram identificados 59 cidadãos e detetadas 59 infrações, pela prática de campismo e caravanismo em situação ilegal ou irregular na área protegida. Essas infrações podem levar ao pagamento de coimas que vão entre os 200 e os 4.000 euros".

"As dunas são consideradas zonas sensíveis, onde se desenvolvem habitats próprios, e constituem uma barreira natural ao avanço das águas do mar. Como tal, a presença humana excessiva nestas áreas, principalmente na época estival, coloca em causa tanto a beleza natural como o habitat único de espécies de fauna e flora que ali habitam" acrescenta a mesma fonte.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), anunciou que "irá continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas para adotarem um comportamento mais responsável e amigo do ambiente, especialmente nestas áreas protegidas".