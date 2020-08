Militar da GNR encontrado na rua morto com um tiro

Um militar da GNR foi encontrado esta quarta-feira morto, prostrado no chão com sinais de ter sido atingido por um tiro, por moradores da rua do Casal dos Peixinhos, em Tomar. A PJ investiga as causas da morte mas tudo indica para ausência de intervenção de terceiros.









A vítima, o cabo Nuno Balsa, natural de Tomar, cumpria serviço no posto de Pataias, no concelho de Alcobaça. A PSP foi a primeira a chegar ao local e de imediato criou um perímetro de segurança em torno do cenário.

Elementos da Polícia Judiciária estiveram no local em busca de indícios que explicassem as circunstâncias da morte. Sem quaisquer pistas que apontem para crime, as autoridades requisitaram o transporte do corpo para o Instituto de Medicina Legal de Tomar, onde será autopsiado.