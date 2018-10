Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR resgata 41 migrantes no mar Egeu

Resgatados dirigiam-se para a Grécia numa pequena embarcação insuflável.

Por Lusa | 11:20

A unidade de controlo costeiro da GNR resgatou no sábado, no mar Egeu, 41 migrantes que se dirigiam para a Grécia numa pequena embarcação insuflável.



Em comunicado este domingo divulgado, a GNR indica que entre os 41 migrantes estavam 15 crianças e duas mulheres grávidas, o que exigiu "especial cuidado" no resgate.



A equipa de vigilância marítima da unidade de controlo costeiro detetou a embarcação insuflável através de equipamentos de visão térmica.



A GNR tem na ilha grega de Samos 13 militares que guarnecem uma embarcação e uma equipa de vigilância marítima, inseridos numa missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex).



Nesta missão, a GNR desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas, com o objetivo de prevenir e detetar ilícitos ligados à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos.