A GNR difundiu ordens internas ao dispositivo de controlo de fronteiras marítimas e terrestres, que criou após herdar as competências do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para que não retenha os migrantes ilegais aos fins de semana, feriados e entre as 20h00 e as 08h00.





A GNR confirmou oficialmente aoesta notícia, dada esta sexta-feira pelo ‘Expresso’. “Os migrantes são soltos com notificações para se apresentarem nos balcões da Agência para a Integração, Migrações e Asilo [criada após a extinção do SEF]. Resulta de procedimentos identificados pela AIMA, que tem competências administrativas nesta matéria”, referiu fonte da GNR. Fonte oficial da AIMA, por seu turno, disse ao nosso jornal “que o procedimento de consulta às bases de dados para apuramento da legalidade de migrantes se mantém igual ao que era com o SEF”.