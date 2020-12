Já foram concluídas as peritagens da GNR ao Range Rover Evoque onde seguia Ivo Lucas e Sara Carreira, bem como ao da fadista Cristina Branco, as duas viaturas envolvidas no acidente na A1 que se revelou fatal para a filha mais nova da filha de Tony Carreira, no sábado passado. Os dois automóveis tinham sido apreendidos.



O acidente envolveu quatro carros e causou mais três feridos, um deles o ator e cantor Ivo Lucas, namorado da jovem, que se encontrava em estado grave.

