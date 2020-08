GNR trava furto de alfarroba em Vilamoura

A GNR de Vilamoura identificou um homem por suspeita de furto de alfarroba, tendo apreendido 130 quilos daquele fruto.

De acordo com o Comando de Faro da GNR, a apreensão ocorreu terça-feira, na sequência da "denúncia de que um grupo de indivíduos estaria a ocupar ilegalmente uma habitação em ruínas".





À chegada ao local, os militares "detetaram o suspeito a apanhar alfarroba, afirmando ter autorização do proprietário do terreno". Contudo, no decorrer das diligências policiais, os militares apuraram que tal não correspondia à verdade, tendo apreendido "cinco sacos de alfarroba, avaliados em 102 euros".

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.



A GNR, que desde o início de junho passado lançou a operação ‘Campo Seguro 2020’, para evitar furtos em propriedades agrícolas, já apreendeu, na região algarvia, mais de 28 toneladas de alfarrobas furtadas, tendo detido cerca de três dezenas de suspeitos.