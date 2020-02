Mulher de 29 anos detida a furtar uma tonelada de abacate em Faro

Uma mulher de 29 anos foi detida, em flagrante delito, por furtar uma tonelada de abacate, esta sexta-feira, no sítio dos Amendoais, em Algoz, distrito de Faro.Na sequência de uma denúncia por furto numa exploração agrícola, a patrulha da GNR dirigiu-se ao local e apanhou a mulher a transportar pera abacate furtada.Foram apreendidos 1200 quilos de abacate provenientes do furto, com um valor estimado de 2400 euros que foram entregues ao proprietário da exploração.A detida foi constituída arguida e o caso foi entregue ao Tribunal Judicial de Silves.A GNR alerta os proprietários das explorações agrícolas para os furtos de produtos como abacate, alfarroba e critrinos e pede que a GNR seja de imediato avisada para que possa atuar.Estes produtos, quando são furtados, destinam-se mutias vezes à venda ilicita em mercados e feiras na zona do Algarve.