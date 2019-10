Golfe com rajada de G3 trama major-general com demissão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carlos Perestrelo, o major-general paraquedista de elite que comandou a brigada das tropas especiais do Exército, foi demitido esta quinta-feirado Comando Operacional da Madeira (COM), que tinha desde 2017.O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ordenou a "substituição nas funções". Tirou-o do cargo face à polémica mobilização de militares "fardados em cerimonial", de obus de artilharia (com disparos por ... < br />