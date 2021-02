Em 2020, registaram-se 195 ataques piratas a navios em todo o Mundo. Desses, 159 (81,5%) ocorreram no Golfo da Guiné - zona da costa ocidental africana navegada pelos navios que carregam grande parte do gás e petróleo que abastece Portugal. E, desde há três anos, as Forças Armadas portuguesas estão, com um navio em permanência, a capacitar e apoiar São Tomé e Príncipe a lidar com essa pirataria.