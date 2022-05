O Investigação CM descobriu mais vítimas do 'golpe dos nudes', o esquema de extorsão sexual que começou no Brasil. Depois da primeira reportagem, neste Investigação CM, chegaram relatos de vários homens que, de norte a sul do país, foram alvo desta chantagem.







Há também registo de emigrantes portugueses que noutros países também foram vítimas do mesmo esquema.









Ver comentários