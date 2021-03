Depois de já ter afirmado na Assembleia da República que está a realizar um processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a passagem das funções policiais para a PSP, GNR e PJ, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, continua a fazer nomeações de topo para este órgão de polícia criminal.Foi esta sexta-feira publicada em Diário da República a escolha de Paulo Leitão Batista para diretor central de investigação do SEF.