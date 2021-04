No ano passado, o Governo executou apenas 7,5% dos 60,4 milhões de euros que tinha disponíveis para infraestruturas das forças de segurança. Ou seja, só foram aplicados 4,5 milhões em obras em locais como esquadras da PSP e postos da GNR, revela o Relatório Anual de Segurança Interna de 2020. No total, foram executados metade (50,6%) dos 130,8 milhões de euros disponíveis no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas ...