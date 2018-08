Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo já está a avaliar prejuízos agrícolas em Monchique

Processo de candidaturas a medidas de apoio já começou a ser trabalhado.

Por Lusa | 15:00

O Ministério da Agricultura informou esta segunda-feira que está, desde sexta-feira, a fazer o levantamento dos prejuízos agrícolas e pecuários nas explorações afetadas pelos incêndios de Monchique, distrito de Faro.



"O Ministério da Agricultura, através da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), tem em curso, desde sexta-feira, o processo do levantamento dos prejuízos agrícolas e pecuários nas explorações afetadas pelo incêndio de Monchique", disse, em comunicado, o ministério tutelado por Capoulas Santos.



De acordo com o ministério, em cada junta de freguesia estão presentes técnicos para apoiar os agricultores no preenchimento das declarações de prejuízo e para prestar outras informações.



"O processo de levantamento de prejuízos é essencial para a definição das medidas de apoio a desencadear por parte do Ministério da Agricultura, pelo que as declarações que nesta fase são apresentadas não constituem qualquer candidatura aos apoios que venham a ser disponibilizados. O processo agora em curso não dispensa a apresentação posterior de uma candidatura formal", esclareceu.



O Governo indicou ainda que já está a trabalhar no processo de candidaturas a medidas de apoio, com o objetivo de iniciar o mesmo "o mais rapidamente possível".



Na sexta-feira, o Ministério da Agricultura anunciou que tem em funcionamento na Herdade do Patacão um centro de entrega de ração de emergência, palha e feno para distribuição aos animais das explorações afetadas pelo incêndio de Monchique.



O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais e dado como dominado na sexta-feira de manhã, deflagrou no dia 03 à tarde, em Monchique e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).