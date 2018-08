Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa solidário visita feira medieval em Silves

Presidente da República apelou a que se visite o evento.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 10:57

Depois da ‘tempestade’ de fogo ter destruído milhares de hectares na serra e ameaçado a cidade e várias localidades, o concelho de Silves quer esquecer o pesadelo que viveu. Regressou à época medieval, durante nove dias, e espera o apoio dos visitantes da Feira Medieval.



A primeira ajuda solidária veio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que aceitou visitar o evento sem programa oficial.



Apesar do dia longo na visita às zonas ardidas em Monchique e Silves e de uma reunião com movimentos contra a prospeção de petróleo, o chefe de Estado fez questão de regressar a Silves e apelou aos portugueses para que sejam solidários e visitem o evento.



"Quero que vejam bem a maravilha que é esta feira onde é tudo medieval. É uma maneira de ajudar Silves. Seria sempre um prazer vir cá mas agora é um dever de solidariedade cívica", referiu antes de começar a degustar um banquete medieval.



Entre as iguarias, destaque para as beldroegas cozinhadas segundo o livro de cozinha da Infanta Dona Maria, couscous de borrego ou sopa de grão com hortelã. Para adoçar a boca, tinha na ementa almojávenas de requeijão, torta de mel, de laranja ou de alfarroba.



Durante o manjar régio, numa recriação histórica da Idade Média, Marcelo Rebelo de Sousa apreciou uma dança do ventre e música medieval.



Depois do jantar, já mais descansado, distribuiu, como já é uma tradição, muitos beijos por quem encontrava nas ruas e tirou fotografias com centenas de pessoas.