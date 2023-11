Grávida ferida em atropelamento em Rio Tinto

Um atropelamento, esta tarde, na rua Amália Rodrigues, em Rio Tinto, Gondomar, provocou dois feridos, entre eles, uma mulher grávida. O alerta foi dado às 18h53.



No local estiveram os Bombeiros de Areosa-Rio Tinto - que transportaram a grávida para o Centro Materno Infantil do Porto - e os Bombeiros de Valbom, que encaminharam a outra vítima, para o Hospital de Santo António, no Porto.





Ao que oapurou, ambos sofreram ferimentos considerados leves. As autoridades estiveram no local e investigam as causas do atropelamento.