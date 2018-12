Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grua cai para dentro de água em Vila Real de Santo António

Na zona onde caiu a máquina decorrem trabalhos de requalificação.

Por A.P. | 08:36

Uma grua tombou esta segunda-feira à tarde para dentro de água na zona do molhe de Vila Real de Santo António, onde decorrem trabalhos de requalificação.



Segundo o CM apurou junto de fontes que estiveram no local, a lança do referido equipamento pesado caiu para o lado da praia e não no rio.



A máquina vai agora ter de ser retirada do local pelo empreiteiro. Não houve quaisquer vítimas a registar, soube o CM.