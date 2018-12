Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grua continua tombada na água em Vila Real de Santo António

Previstos mergulhos na segunda-feira para avaliar situação.

Por Ana Palma | 09:42

Segunda-feira deverão começar os trabalhos de preparação para retirar a grua que tombou para água, no passado dia 3 de dezembro, no molhe oeste da barra do porto de Vila Real de Santo António.



Segundo o CM apurou, foi pedida autorização pelo empreiteiro à Capitania do Porto de Vila Real de Santo António para se proceder a mergulhos com vista a avaliar a situação e planear as ações seguintes para a remoção da máquina.



Tal como o CM noticiou, a grua estava a operar nas obras de requalificação que estão a decorrer naquele molhe e por razões que se desconhecem tombou para o lado da praia.



A obra visa reforçar a estrutura anteriormente existente, ao nível da camada de proteção exterior da cabeça do quebra-mar e a estrutura do farolim.