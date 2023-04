A Polícia Judiciária de Setúbal investiga a tentativa de homicídio de um homem, que este domingo de madrugada foi agredido com sete facadas na casa onde reside, naquela cidade. Passava pouco das três da manhã quando o grupo suspeito do ataque arrombou a pontapé a porta da casa onde a vítima reside, na Rua São João de Deus, em Setúbal. O companheiro de casa do homem fugiu pela janela ao ouvir o estrondo e ao aperceber-se da discussão.sabe que os agressores procuravam por estupefacientes e, por não os terem encontrado, agrediram e esfaquearam a vítima. A PSP e o INEM foram chamados. O homem agredido com sete facadas, a maioria nas costas, foi transportado ao Hospital de São Bernardo, onde recebeu assistência. Teve alta ao final da manhã.