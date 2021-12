Um homem arrombou a pontapé a porta da casa onde reside a companheira, em Camarate, no concelho de Loures, e agrediu-a com muita violência com um cinzeiro na cabeça. A vítima foi hospitalizada em estado grave, e o agressor detido pela PSP depois de ter abandonado o local do ataque.O casal desavindo, sabe o CM, já tem antecedentes por violência doméstica.