Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter agredido um jovem de 20 com três facadas (duas na cabeça e uma na nuca) quando este bateu à porta da casa da namorada do agressor para lhe propor pagar os danos que tinha causado na viatura desta.O crime ocorreu pelas 20h00 de terça-feira, na zona da Avenida do Bocage, no Barreiro.