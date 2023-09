Uma mulher e seis homens, entre os 23 e os 53 anos, foram presos pela Polícia Judiciária (PJ) de Ponta Delgada, Açores, pela prática de uma vingança brutal contra um homem, de 54 anos, que foi esfaqueado e deixado a morrer na via pública em pleno dia.





O homicídio qualificado, na forma tentada, ocorreu a 2 de setembro, no centro de Ponta Delgada. Vítima e agressores estão ligados ao tráfico, não só como consumidores de drogas sintéticas, mas também como ‘passadores’ de rua. Um dos detidos, que a vítima terá espancado anteriormente, reuniu amigos e organizou uma vingança. O ‘isco’ foi uma mulher, de 53 anos. Oapurou que esta lhe prometeu 10 euros se ele a acompanhasse. O homem seguiu-a e foi emboscado num local ermo. Além das agressões, sofreu pelo menos oito facadas dadas por várias armas brancas. A maioria dos ferimentos foram sofridos na cabeça e no tronco. Os agressores fugiram, mas a vítima teve forças para se arrastar e pedir ajuda a moradores da zona. Esteve internado uma semana, e ficou com sequelas. A PJ prendeu os sete agressores no fim da semana passada, apreendendo várias facas e roupa com vestígios de sangue. O ‘líder’ do ataque ficou em prisão preventiva, outros dois com apresentações periódicas e os restantes foram constituídos arguidos e libertados.