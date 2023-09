Grupo de jovens larga haxixe em fuga à PSP de Almada

Um grupo de jovens apanhado a fazer manobras perigosas em motas largou um pacote com 400 gramas de haxixe para fugir à PSP de Almada, na noite de sexta-feira.O caso ocorreu no Bairro da Fundação, no Feijó, quando a PSP foi alertada para quatro jovens a percorrer as ruas da zona em minimotas. Uma Equipa de Intervenção Rápida detetou o grupo, que fugiu assim que viu as carrinhas.