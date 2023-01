Quatro homens que fugiram à GNR durante cerca de 100 quilómetros num BMW série 2 alugado no Algarve, com 34 quilos de haxixe e 77 mil euros no carro, foram encurralados na quinta-feira à noite num bairro de Grândola.



O carro em que seguiam despistou-se e os traficantes responderam a tiro aos militares, mas não feriram ninguém.









