Uma operação de combate à criminalidade levou a PSP de Lisboa a cercar dezenas de bares e discotecas no Cais do Sodré, Bairro Alto e zona ribeirinha de Santos e Alcântara durante a madrugada deste domingo. Sete homens acabaram detidos. Dois foram apanhados em flagrante com droga e uma arma de fogo, mas os outros cinco já eram procurados pela Justiça por crimes violentos.









