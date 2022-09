Um grupo ainda indeterminado de portugueses é suspeito do homicídio à pancada de um homem, ocorrido no município espanhol de A Guarda, que fica próximo da fronteira com a zona de Caminha.O crime, refere a imprensa do país vizinho, ocorreu na última segunda-feira. A vítima, que sofreu graves traumatismos após a rixa, foi levada ainda com vida pelos bombeiros. Veio a falecer num hospital de Vigo. Da desordem resultou ainda um homem ferido.