Grupo droga homens em encontros marcados pelas redes sociais e saca 230 mil euros no Porto

O esquema durava há um ano e meio e permitiu enganar cerca de 30 homens, que ficaram sem pelo menos 230 mil euros. As vítimas eram aliciadas com encontros e viam as suas contas delapidadas. A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto colocou agora um ponto final na atuação.Foram detidos três homens e cinco mulheres, que têm entre os 31 e os 56 anos. As mulheres conheciam todos os homens em redes sociais como o Facebook, o Badoo e o Tinder e levavam-nos sempre ao mesmo bar, no Porto, onde eram enganados. A gerente do espaço colocava uma substância nas bebidas das vítimas, que perdiam o controlo dos seus atos. Esta arguida conseguia depois apoderar-se dos cartões e dos códigos das vítimas e através dos terminais de pagamento do bar retirava montantes das suas contas.