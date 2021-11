Grupo encapuzado e armado com caçadeiras rouba empresa na Maia

Cinco homens encapuzados e armados com caçadeiras surpreenderam os funcionários da Henisa, empresa grossista sediada na Maia, ao final da tarde desta terça-feira, já a noite tinha caído.No interior de um dos armazéns, o gang rapidamente exigiu o dinheiro das caixas registadoras. Ao que oconseguiu apurar, o valor total roubado ronda os três mil euros. O crime durou poucos minutos e os encapuzados escaparam do local num automóvel.Não foi realizado qualquer disparo, nem há feridos a registar.Foram chamados elementos da Polícia de Segurança Pública. Por envolver armas de fogo, o roubo passou para a alçada a Polícia Judiciária do Porto, que agora investiga.