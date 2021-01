Grupo espanca idosos para roubar idosos na região do Algarve

São considerados perigosos e suspeitos de estarem envolvidos em vários roubos violentos a idosos na região do Algarve. Os dois assaltantes, de 27 e 28 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) e GNR.Segundo o CM apurou, fazem parte de um grupo que atacava as vítimas nos dias a seguir a receberem as reformas. Os idosos eram espancados e ameaçados com armas de fogo até entregarem o dinheiro. Os crimes ocorreram nos concelhos de Faro, Loulé e Tavira. Uma das vítimas reside na zona de Santa Catarina da Fonte do Bispo e foi atacada e roubada duas vezes, sob ameaça de uma arma de fogo. Os assaltantes fugiram com cerca de 1500 euros em dinheiro.Os suspeitos começaram a ser investigados pela GNR e depois pela Polícia Judiciária. Após várias diligências coordenadas pela 2ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, as duas forças de segurança avançaram para buscas no âmbito da operação ‘FarOeste’, na zona de Faro. A operação policial contou ainda com o apoio de elementos da PSP.Os dois detidos foram esta sexta-feira ouvidos por um juiz e colocados em prisão preventiva.