Uma discussão de trânsito terminou este domingo de madrugada com um grupo de jovens a agredir pai e filho, com cerca de 50 e 20 anos, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa.As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e conseguiram fugir do local. A PSP, entretanto acionada para o local, conseguiu deter três dos suspeitos.Vão ser presentes a tribunal por ofensas à integridade física.