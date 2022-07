Uma discussão com um grupo de jovens por causa de barulho num jardim de Odivelas terminou em agressões que deixaram Eduardo Lourenço, de 65 anos, inanimado. O homem, militante do Chega, foi assistido no local e levado ao hospital, mas não resistiu e acabou por morrer. O caso foi inicialmente classificado como um crime de ofensas à integridade física, mas deverá agora transitar para a Polícia Judiciária como homicídio.









