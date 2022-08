Grupo imobiliza comboio para grafitar carruagem no Porto

Um grupo, que viajava num comboio, que fazia a ligação entre o Porto e Guimarães, bloqueou uma das portas da viatura, no passado sábado, no apeadeiro de Nespereira, com o objetivo de grafitar outra composição do comboio.Ao bloquearem a porta o alarme acabou por ser acionado, fazendo com que o comboio ficasse imobilizado durante alguns minutos. Um dos elementos do grupo tinha uma câmara e estaria a filmar o momento.Ao aperceber-se da situação, o revisor do comboio chamou a GNR. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, o grupo já tinha escapado.