Grupo roubava identidades e vendia casas em nome das vítimas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e duas mulheres, com idades entre os 44 e os 51 anos, por fortes indícios da prática de vinte crimes de falsificação de documentos, dez crimes de burla qualificada e dois crimes de falsidade informática, numa operação denominada "Operação Maldivas".A investigação teve início no ano passado, na sequência de uma queixa apresentada por uma mulher que viu a sua casa a ser vendida por alguém que se tinha feito passar por si e pelo marido.De acordo com comunicado da PJ, a investigação não só apurou o caso desta queixa mas também identificou os presumíveis autores dos crimes.O principal suspeito, cujos rendimentos vinham dos crimes cometidos, requeria créditos junto de Instituições de Crédito ou em Sociedades Financeiras.Para que os créditos fossem aceites, o suspeito fabricava comprovativos de morada e de rendimentos, encomendando ainda documentos de identidade estrangeiros na darknet.

Os suspeitos chegaram a vender "imóveis destinados à habitação, que sabiam estar livres de ónus ou encargos, de pessoas por quem se fizeram passar nas escrituras de compra e venda, com documentos de identidade falsos ou com procurações falsas", pode ler-se no comunidade da PJ.

Até ao momento, a PJ já apurou que os autores utilizaram sete identidades distintas para abrirem contas bancárias que depois provisionaram com os valores dos contratos de mútuo e de cartão de crédito que celebraram, ou com os valores pelos quais venderam os imóveis. No total, foram mais de 350 mil euros.Além da detenção dos autores, a Polícia Judiciária realizou buscas domiciliárias e apreendeu dinheiro, documentos falsos, equipamentos informáticos e outros objetos utilizados nos crimes.Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, onde lhes foram aplicadas medidas de coação, nomeadamente a de prisão preventiva a dois dos suspeitos.