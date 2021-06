O grupo era extremamente violento e recorria, com frequência, a comportamentos intimidatórios. Conhecidos por emprestarem dinheiro a pessoas com dificuldades financeiras, nos concelhos de Gondomar e de Vila Nova de Gaia, os suspeitos não aceitavam que estas falhassem as prestações. Se isso acontecesse, o valor das dívidas e dos juros aumentavam exponencialmente - e o grupo não se ficava por aqui. As vítimas chegaram a ser alvo de ameaç...