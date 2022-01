Grupos envolvem-se em desacatos junto a discoteca em Vilamoura

Dois grupos envolveram-se em confrontos físicos junto à porta da discoteca Dice, em Vilamoura, na madrugada de domingo.





Os confrontos começaram dentro da discoteca e três pessoas foram colocadas fora do espaço de diversão noturna. Os desacatos continuaram já no exterior após o fecho do estabelecimento. Uma das pessoas envolvidas na rixa acabou por cair para dentro de um lago que existe junto à entrada da discoteca.