Guarda vende telemóveis a 75 euros

Guarda prisional preso apanhado em escutas com reclusos.

Por Miguel Curado | 01:30

Fernando Lizardo, guarda prisional do hospital-prisão de Caxias, Oeiras, preso com mais 17 homens na operação Fonte 2765 da GNR de Sintra, foi apanhado em escutas telefónicas com reclusos a cobrar 75 euros por cada telemóvel que introduzia na cadeia.



Um dos alegados corruptores foi Tomás Santos, ex-ator da série ‘Morangos com Açúcar’ da TVI, e que está em prisão preventiva na cadeia de Caxias, onde o guarda prisional Fernando Lizardo prestou serviço até há dois meses.



A prova reunida contra o guarda está na origem da prisão preventiva decretada há dois dias. A GNR apanhou-o com quatro telemóveis que, ao que tudo indica, se preparava para introduzir na prisão de Caxias.



Após o interrogatório de que foi alvo no Tribunal de Sintra (que se estendeu de terça a quinta-feira), Fernando Lizardo recolheu à cadeia de Évora. Dez outros detidos na mesma operação também ficaram em preventiva.



Dois arguidos da operação ficaram com Termo de Identidade e Residência, mas estão proibidos de frequentar bairros sociais do concelho de Cascais, e de contactarem entre si. Cinco têm apresentações diárias às forças de segurança.



Os números da operação, que levou ao desmantelamento de uma rede de tráfico de droga na Área Metropolitana de Lisboa, apontam para a apreensão de 25 971 doses de haxixe, 1321 doses de cocaína, 19 doses de liamba e um selo LSD, 37 veículos, nove telemóveis, material de corte de droga, 27 938 euros, armas, munições e ouro.