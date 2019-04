Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas feridos em perseguição a dupla perigosa

Carrinha furtada em Faro foi detetada pela GNR mas só foi travada em Espanha.

Por Rui Pando Gomes | 09:55

O condutor de uma carrinha furtada foi preso e outro ocupante da viatura fugiu depois de uma perseguição alucinante que começou no Algarve, com a GNR, e só terminou em Ayamonte, Espanha, com a intervenção da Guardia Civil.



Quatro militares espanhóis ficaram feridos na sequência de um acidente durante a tentativa de travar a dupla que fugiu, considerada perigosa pelas autoridades portuguesas e espanholas.



Segundo o CM apurou, os dois homens foram detetados na Luz de Tavira e desobedeceram a uma ordem de paragem da GNR, na madrugada de quinta-feira.



Seguiam numa carrinha de mercadorias furtada em Faro e que entrou na A 22 em direção a Espanha.



A Guardia Civil foi alertada, mas os suspeitos conseguiram furar uma barreira criada na fronteira e abalroaram vários carros da Guardia Civil.



Na perseguição, uma das viaturas despistou-se e quatro militares ficaram feridos. A dupla só parou depois de a carrinha em que seguiam se ter despistado, na zona de Ayamonte.



O condutor foi capturado e o ocupante fugiu a pé. O detido foi colocado em prisão preventiva.