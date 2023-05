Tânia Reis e João de Sousa eram os melhores amigos. Defenderam Rosa Grilo no processo da morte do marido e voltaram a estar juntos no Algarve para defender Maria Malveiro que matou e esquartejou um amigo para o roubar.



Tânia e João estão agora de costas voltadas. Evitam-se e a defesa concertada que apresentaram no Tribunal de Vila Franca de Xira, no processo das provas plantadas, parece ter caído por terra.









Ver comentários