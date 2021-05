O julgamento do processo relativo ao incêndio de Pedrógão Grande começa esta segunda-feira no Tribunal de Leiria, sob uma sombra de ilegalidade e falta de transparência, com recursos a aguardar resposta e prazos a decorrer, numa primeira sessão agendada para uma sala sem espaço para o cumprimento das regras de distanciamento, deixando de fora os assistentes, o público e a maioria dos jornalistas, pois apenas há lugar para quatro.