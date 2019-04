Há um tuk-tuk descontrolado na Baixa de Lisboa. Veja as imagens

Viatura turística avançou desgovernada e acabou por ficar ‘pendurada’ num edifício da rua de São Julião.

12:47

Um aparatoso acidente com um tuk-tuk está a condicionar o trânsito e a despertar a curiosidade de turistas na zona da Baixa de Lisboa, na manhã desta segunda feira.



A viatura turística avançou desgovernada e acabou por ficar ‘pendurada’ num edifício da rua de São Julião.



De acordo com os Sapadores de Lisboa e a PSP não há feridos a registar.



Desconhece-se, para já se o tuk-tuk seguia com passageiros a bordo.