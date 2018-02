Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Habitantes de Sintra contra construção de estacionamento

Moradores e comerciantes criticam opção da autarquia de criar 100 lugares de estacionamento em São Pedro.

Por Carlota Rodrigues e Edgar Nascimento | 25.02.18

O movimento Q Sintra e outras associações locais contestam a construção de um parque de estacionamento no largo da Feira, em São Pedro de Sintra, proposto pela autarquia e que vai ter cerca de 100 lugares. O projeto de requalificação da autarquia prevê um parque de estacionamento, uma zona pedonal e a criação de um anfiteatro, aproveitando a modelação atual do terreno.



"O que contestamos é a intenção da autarquia em criar um parque de estacionamento quando isto é acima de tudo um local de fruição social", explica Salvador Reis, porta-voz do movimento Q Sintra. Os moradores e comerciantes reconhecem que a atual utilização do espaço "está desvirtuada com estacionamento indisciplinado" e apoiam a realização de obras para a melhoria da praça onde se realiza a feira. No entanto, explicam que o projeto "irá agravar os problemas de tráfego dentro do centro histórico de Sintra" e que a atividade económica do comércio local "irá sair prejudicada".



Ao CM, a Câmara Municipal de Sintra (CMS) especifica que se pretende avançar para a "requalificação do espaço público e reabilitação do património" impondo "restrições de estacionamento em 60% e mantendo os materiais originais, como é o caso do atual piso em pedra". O investimento previsto é de 707 mil euros, com prazo de execução de 9 meses, e deve iniciar-se a 1 de outubro deste ano.



O movimento e as associações ambientalistas consideram determinante o estacionamento fora do núcleo urbano da vila de Sintra, servido por uma rede de transportes ecológicos e integrados.



DEPOIMENTOS

Salvador Reis

Porta-voz do movimento cívico, 67 anos

"Concelho tem um grave problema de trânsito"

"Há aqui uma questão importante: o concelho de Sintra tem um grave problema de trânsito, com milhares de automóveis todos os dias a percorrerem a vila, causando tráfego, à procura de estacionamento que não existe."



João Dinis

Morador, Aposentado, 72 anos

"Esta praça tem muita tradição, é o nosso Rossio"

"Esta praça tem muita tradição, é o nosso Rossio e a construção de um parque é uma má escolha. A Câmara vai adiando infinitamente a construção de parques periféricos e o largo da Feira, em São Pedro de Sintra, é a maior vítima dessa circunstância."