Hamburgueria fica destruída em incêndio em Loulé

Uma hamburgueria localizada no centro de Loulé ficou totalmente destruída após um incêndio que deflagrou durante a madrugada de terça-feira.A fachada do prédio em cima do estabelecimento ficou danificada e as janelas e persianas dos apartamentos, que não estão habitados, chegaram mesmo a derreter devido à intensidade das chamas, mas não há registo de feridos nem houve necessidade de realojamentos. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as causas do fogo.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 04h30 por uma patrulha da GNR que passava pelo local e viu as chamas a consumirem a hamburgueria situada em frente ao Mercado Municipal de Loulé."Em menos de 10 minutos os bombeiros já estavam no local e, através de um ataque musculado, em 15 minutos já tínhamos controlado o fogo", disse aoIrlandino Santos, comandante dos Bombeiros Municipais de Loulé, que conseguiram evitar que as chamas propagassem a prédios vizinhos habitados.O incêndio destruiu por completo o restaurante, incluindo os móveis e os eletrodomésticos, que terça-feira de manhã já estavam na rua enquanto se faziam as limpezas do interior.Apesar do prédio não ter moradores, os bombeiros fizeram uma busca, mas não encontraram ninguém. Um casal que mora num prédio próximo foi retirado de casa por precaução, mas já regressou à habitação.A PJ esteve no local a recolher vestígios e investiga as causas do incêndio.