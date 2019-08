Incêndio em moradia faz três feridos em Silves

Três homens ficaram feridos na sequência de um incêndio que deflagrou, durante a madrugada desta sexta-feira, numa habitação situada na rua Gil Eanes, em Tunes, no concelho de Silves. O fogo, ao que oapurou, começou na bateria de um computador, que estava a carregar na sala.O alerta foi dado pelas 02h49. Os Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines foram acionados e extinguiram as chamas, que começaram a ser combatidas pelos moradores, que acordaram alarmados.Dois homens, de 27 e 45 anos, sofreram ferimentos ligeiros devido ao fogo e à inalação de fumos, tendo sido, depois de assistidos pelos meios de socorro, transportados ao Serviço de Urgência Básica de Albufeira. Um deles ficou ferido num braço quando tentava partir a janela da sala para tentar apagar o fogo.O terceiro ferido, de 57 anos, foi apenas assistido no local. No interior da habitação, uma moradia unifamiliar, encontravam-se cinco homens e quatro mulheres, duas das quais de 15 e 11 anos e que ficaram ilesas. A casa ficou bastante danificada devido ao incêndio, o qual, contudo, ficou praticamente circunscrito à zona da sala de estar.O fogo, apesar de ter ocorrido durante a madrugada, causou algum alarme entre a população. A GNR de Silves registou a ocorrência e procedeu à recolha de informação e indícios que foram remetidos à Polícia Judiciária, que agora irá proceder a investigações com vista a confirmar a origem do incêndio.