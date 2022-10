Homem detido por abusar sexualmente criança de 12 anos em casa onde viviam em Silves

Um homem, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Portimão, por suspeitas de abusar sexualmente uma criança de 12 anos, na casa onde viviam, em Silves.



Os crimes foram praticados "desde 2019, no interior da própria habitação do suspeito e numa unidade hoteleira, valendo-se este da relação de parentesco e coabitação com a criança", refere a PJ em nota.





Após uma denúncia e na sequência da investigação, a autoridade recolheu provas que "culiminaram na detenção do suspeito", lê-se na nota.

O detido, operário da construção civil, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O Ministério Público de Silves dirige agora o processo.