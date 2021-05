Vizinho de 71 anos detido por violar criança em Silves

Um homem de 71 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do DIC de Portimão, pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de crianças, perpetrados desde março de 2021, no concelho de Silves.Os factos iniciaram-se e prosseguiram no interior da própria habitação do suspeito, vizinho e amigo da família da vítima, esta com oito anos de idade.O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, explica comunicado da PJ.O Inquérito é dirigido pelo Ministério Público junto da Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Silves.