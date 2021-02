Homem abordado pela PSP por violar confinamento acaba detido por imigração ilegal

A PSP de Lisboa deteve na quarta-feira dois homens de 22 e 27 anos por imigração ilegal e resistência às autoridades.Os agentes da PSP abordaram um dos homens que se encontrava na via pública, sem apresentar justificação válida, estando assim, a violar o Estado de Emergência em vigor, que obriga ao recolhimento domiciliário.As autoridades solicitaram o documento de identificação do homem para passar uma multa de violação do dever de recolhimento domiciliário pelo que o homem recusou a apresentar o documento. A PSP acabou por deter o homem que se recusou a abandonar o local. À chegada do irmão, o detido tentou fugir com o familiar e "em resposta a estes comportamentos, os elementos policiais recorreram ao uso da força para efetuar a detenção dos dois homens", diz o comunicado da PSP enviado às redações.Após diligências efetuadas, apurou-se que um dos suspeitos se encontra ilegalmente em Portugal e vai ser presente a tribunal.