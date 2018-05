Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem abusa da enteada de 13 anos

Crimes começaram no princípio deste mês, no concelho de Ponta Delgada.

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Ponta Delgada, nos Açores, por abusos sexuais à enteada de 13 anos, foi esta segunda-feira anunciado.



Os crimes começaram no princípio deste mês, no concelho de Ponta Delgada. De acordo com a PJ, o detido aproveitava a "proximidade familiar com a vítima" para cometer os abusos sexuais em sua casa.



O facto de ser padrasto da vítima permitiu-lhe uma "inerente confiança associada, para a manipular e sujeitar a reiteradas agressões sexuais", acrescenta a PJ em comunicado.



O detido, entretanto, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.