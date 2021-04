Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, por suspeitas de abusar sexualmente de duas meninas de 11 anos, entre março e novembro de 2020.As menores são filha e enteada do companheiro de casa do detido, e foram violadas durante visitas à habitação dos dois homens, no Seixal. Segundo é referido na página eletrónica da Procuradoria Distrital de Lisboa, o detido está indiciado ...