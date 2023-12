O Ministério Público deduziu acusação contra um homem que, em junho, abusou sexualmente de uma bebé de dois anos, em Almada, foi anunciado pela procuradoria.





“Os factos ocorreram num apartamento do Laranjeiro que o arguido partilhava com a família da vítima. A criança tinha por hábito circular por toda a casa, incluindo pelo quarto do arguido, a quem chamava tio e de quem costumava receber doces”, descreve o MP. Foi aproveitando-se desse facto que “por duas vezes” o homem forçou a bebé a atos sexuais. Foi detido pela PJ e está em preventiva.