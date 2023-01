Abusou sexualmente, em cinco ocasiões, do neto de uma família amiga, em Câmara de Lobos, entre 2015 e 2016. O ex-padre madeirense Anastácio Alves, de 59 anos, foi acusado pelo Ministério Público. Mas ninguém sabe onde se encontra: está desaparecido desde que, em 2018, foi afastado da paróquia onde estava, em Paris, e em 2019 pediu à diocese do Funchal a dispensa do sacerdócio, que o Papa Francisco veio a aceitar em junho de 2021.









