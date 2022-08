A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 56 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma sobrinha, menor e com deficiência cognitiva, e de filmar esses mesmos atos sexuais. Levado a tribunal, o arguido fica a aguardar julgamento na cadeia.



Em causa estão crimes que tiveram lugar entre o início deste ano e o passado mês de julho, numa casa do concelho de Vila Nova de Gaia.









